Гладков: ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области

Нефтебаза подверглась атаке беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что загорелся один из резервуаров. По предварительным данным, никто не пострадал.
По словам Гладкова, инцидент случился в Старооскольском городском округе. На месте работали сотрудники экстренных служб.
«ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва один из резервуаров загорелся. На месте работали десять пожарных расчётов, которые оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», — написал Гладков в Telegram.
Ранее Гладков заявил, что мужчина погиб под завалами дома после атаки дрона Вооружённых сил Украины в Шебекино.