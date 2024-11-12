Вооружённые силы Украина на дзержинском участке в Донецкой народной республике оставляют мины в виде сломанных ветвей, сообщает РИА Новости.
Такие замаскированные мины располагаются на подступах к украинским позициям.
Российский военнослужащий рассказал агентству, что такие мины обмотаны скотчем «под цвет коры», а также проволокой.
«С виду напоминает обычную ветку, при ближнем рассмотрении видно, что она обмотана скотчем под цвет коры и проволокой, внутри находится тротиловая шашка. Сейчас будем разминировать», — сказал штурмовик.
Ранее сообщалось, что жители курского приграничья едва не подорвались на противотанковых минах, оставленных солдатами Вооружённых сил Украины во время отступления.