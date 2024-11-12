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Украинские войска в ДНР оставляют мины в виде сломанных веток

Замаскированные мины располагаются на подступах к украинским позициям.

Источник: Соцсети

Вооружённые силы Украина на дзержинском участке в Донецкой народной республике оставляют мины в виде сломанных ветвей, сообщает РИА Новости.

Такие замаскированные мины располагаются на подступах к украинским позициям.

Российский военнослужащий рассказал агентству, что такие мины обмотаны скотчем «под цвет коры», а также проволокой.

«С виду напоминает обычную ветку, при ближнем рассмотрении видно, что она обмотана скотчем под цвет коры и проволокой, внутри находится тротиловая шашка. Сейчас будем разминировать», — сказал штурмовик.

Ранее сообщалось, что жители курского приграничья едва не подорвались на противотанковых минах, оставленных солдатами Вооружённых сил Украины во время отступления.