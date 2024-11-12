На правом берегу Днепра уничтожили украинские опорные пункты

«Получив координаты, расчет точным залпом накрыл указанный квадрат и нанес огневое поражение опорным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра», — сообщили в оборонном ведомстве.
Выполнив задачу, боевая машина быстро покинула позицию и ушла в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки.
Для более точной стрельбы производится корректировка огня в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов, что позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях.
Артиллерийские расчеты РСЗО «Град» морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары, уничтожая бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, фортификационные сооружения и укрепленные позиции ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.