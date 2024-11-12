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На правом берегу Днепра уничтожили украинские опорные пункты

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 ноя — РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Получив координаты, расчет точным залпом накрыл указанный квадрат и нанес огневое поражение опорным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра», — сообщили в оборонном ведомстве.

Выполнив задачу, боевая машина быстро покинула позицию и ушла в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки.

Для более точной стрельбы производится корректировка огня в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов, что позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях.

Артиллерийские расчеты РСЗО «Град» морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары, уничтожая бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, фортификационные сооружения и укрепленные позиции ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.