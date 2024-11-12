Рогов заявил о попытках ВСУ сбить дроны над жилой застройкой в Запорожье

В городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, слышны выстрелы. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются сбить дроны над густонаселенными кварталами, а не за пределами города, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По словам Рогова, противник пытается наносить удары по российским БПЛА с помощью средств ПВО.
«Боевики ВСУ продолжают беспорядочную стрельбу по дронам, пытаясь их сбить над кварталами с плотной жилой застройкой, а не за городом», — написал он в своем Telegram-канале.
По информации Рогова, наибольшее количество выстрелов зафиксировано в Коммунарском и Шевченковском районах, а также в центре города.
Ранее сообщалось, что украинские военные травили газом двух российских военнослужащих, которые около суток отбивали их атаку в районе села Клещеевка в ДНР. С помощью респираторов бойцы держали позицию под постоянным огнем в течение примерно суток.