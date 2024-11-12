Снайпер одним выстрелом из тяжёлой винтовки уничтожил группу боевиков ВСУ

Снайпер спецназа группировки войск «Днепр» с позывным «Чёрный» одним выстрелом из тяжёлой винтовки калибра ликвидировал группу бойцов Вооружённых сил Украины, сообщает РИА Новости.
Он уточнил, что речь идёт о новой тяжёлой снайперской винтовке калибра 12,7 миллиметра. Дальность работы данной винтовки составляет до 2,5 километра.
«Обнаружили группу боевиков ВСУ возле машины. Произвели выстрел. С одного выстрела, то есть из тяжёлого оружия, там два-три человека упало, рухнуло», — рассказал боец.
Он подчеркнул, что новая винтовка является мощной, а работа с ней стала продуктивнее.
«Мои работы на полтора километра — уверенно и без всяких нареканий. По точности — вопросов ноль», — отметил снайпер.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ одним выстрелом уничтожили блиндаж и БМП Вооружённых сил Украины под Угледаром.