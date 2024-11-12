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Полтора часа действовала ночью 12 ноября опасность атаки БПЛА

Тревогу объявили в 1:27, а отбой прозвучал в 3:01.

Сообщения были опубликованы в телеграм-канале губернатора. Информации о сбитых беспилотниках нет. Сейчас обстановка в регионе спокойная. А вот другим областям Черноземья на этот раз повезло меньше. По данным министерства обороны, минувшей ночью девять дронов ликвидировали в белгородском регионе, также по два БПЛА уничтожили в Брянской и Курской областях.

А в Воронежской области вчера днем, 11 ноября, напомним, прозвучал сигнал авиационной опасности, предупреждение действовало полтора часа, обошлось без происшествий.