Полтора часа действовала ночью 12 ноября опасность атаки БПЛА

Сообщения были опубликованы в телеграм-канале губернатора. Информации о сбитых беспилотниках нет. Сейчас обстановка в регионе спокойная. А вот другим областям Черноземья на этот раз повезло меньше. По данным министерства обороны, минувшей ночью девять дронов ликвидировали в белгородском регионе, также по два БПЛА уничтожили в Брянской и Курской областях.