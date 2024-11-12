Помощник президента Патрушев: «Никакого поражения нашего флота на Черном море нет»

Российский Черноморский флот сохраняет свою боеспособность, несмотря на атаки ВСУ, и готов противостоять угрозам на морских направлениях. Об этом помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил в интервью «Коммерсанту».
«Я только что посетил Черноморский флот, познакомился с ходом боевого дежурства войск и сил флота и убедился в его боеспособности, готовности противостоять вызовам и угрозам с морских направлений. Никакого поражения нашего флота на Черном море нет. И это притом что агрессивные действия Киева в этом регионе координируются натовскими специалистами», — отметил он.
Так Патрушев прокомментировал утверждения западных экспертов и СМИ о том, что ВСУ с помощью в том числе иностранного вооружения «чуть ли не разгромили Черноморский флот».
По словам Патрушева, «западники должны твердо усвоить, что Россия крепко стоит на Черном море и наши позиции в этом регионе мы не позволим ослабить».
Также он не согласился с высказываниями некоторых официальных лиц НАТО, которые называли Балтийское море «внутренним озером» Североатлантического альянса после вступления в него Финляндии и Швеции. По словам Патрушева, обеспечение безопасности на Балтике является одной из важнейших военно-политических задач РФ. «Наши моряки-балтийцы всегда сокрушали замыслы агрессоров», — подчеркнул он.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» затонул в ночь с 13 на 14 апреля 2022 года. По данным Минобороны РФ, на борту начался пожар, от которого сдетонировали боеприпасы, в результате из-за повреждений корпуса в условиях шторма крейсер затонул при попытке отбуксировать его в порт. Украинская сторона утверждает, что крейсер был поражён двумя противокорабельными ракетами «Нептун» ВСУ.
В октябре 2024 года Дмитрий Рогозин, назначенный членом Совета Федерации РФ от Запорожской области, заявил, что Черноморский флот был вынужден «сменить прописку», поскольку его большие корабли стали большими мишенями для украинских безэкипажных катеров. Газета The Wall Street Journal ещё год назад сообщала о перебазировании Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск и Феодосию.