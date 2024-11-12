Помощник президента Патрушев: «Никакого поражения нашего флота на Черном море нет»

«Я только что посетил Черноморский флот, познакомился с ходом боевого дежурства войск и сил флота и убедился в его боеспособности, готовности противостоять вызовам и угрозам с морских направлений. Никакого поражения нашего флота на Черном море нет. И это притом что агрессивные действия Киева в этом регионе координируются натовскими специалистами», — отметил он.