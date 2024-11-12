В ходе СВО погиб контрактник из Пермского края Дмитрий Накоскин

Ранее perm.aif.ru сообщил, что 13 ноября в Прикамье простятся с погибшим 4 июля в ходе спецоперации Сергеем Набоком. Он был старшим наводчиком гранатомётного отделения. Родился в 1998 году, окончил школу и техникум, где выучился на юриста. Ранее служил в танковых войсках. У Сергея Набока остались родители, сестра, жена и дочь. Администрация Верещагинского района сообщила, что проститься с погибшим военнослужащим можно будет в местном дворце культуры. Церемония должна начаться в 11:00. Также состоится траурный митинг, затем — отпевание в местном храме.