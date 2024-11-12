MWM: Су-57 достиг непревзойденной степени боеготовности за время участия в СВО

Накануне ВКС России получили новую партию самолетов Су-57, и, как ожидается, до конца года в войска передадут еще больше этих машин. Таким образом уже в этом году российский флот истребителей пятого поколения может удвоиться, отмечает MWM.
На сегодняшний день масштабы производства Су-57 гораздо скромнее, чем у американских F-35 и китайских J-20, которых производится около 140 и 100 в год соответственно. Но у российского самолета есть другое важное преимущество.
«Значительным преимуществом российского Су-57 является его степень боевой готовности, которая остается совершенно непревзойденной для истребителя его поколения из-за его операций на украинском театре военных действий. Эти операции включали подавление ПВО, воздушные бои и работу в защищенном воздушном пространстве противника, а также ряд задач по нанесению точных ударов с использованием ракет», — пишет MWM.
Напомним, что накануне Су-57 уже стал настоящей звездой салона Airshow China в Чжухае. На сегодняшний день это единственный в мире истребитель, который который показал эффективность в условиях противодействия американским комплексам противовоздушной обороны Patriot, IRIS и NASAMS.