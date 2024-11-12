Военкомат Башкирии опроверг фейк об отправке призывников в Курск.

— Я прочитал эту статью, которая распространилась в сети интернет. С полной ответственностью заявляю, что это ложная информация, не соответствует действительности. Так как в октябре отправили более 800 человек, ребята служат в Московской, Самарской, Саратовской и Ленинградской областях, а также на юге Ростовской области. В основном — в Центральном федеральном округе. Направления срочников в Курскую область ни в октябре, ни в ноябре нет, — отметил Джикаев.