Военкомат Башкирии опроверг фейк об отправке призывников в Курск.

Сегодня некоторые чаты и каналы в мессенджере WhatsApp* опубликовали фейковую информацию о том, что в сборном пункте Уфы призывников отправляют в Курскую область. Неизвестные переслали информационные вбросы в чат мессенджера «Боронғо башҡорт ҡалаһы». В сообщениях пишут о том, что якобы в сборном пункте столицы собрали 312 призывников, содержат без условий, хотят отправить в «мясорубку» в направлении Курска. Фейк разлетелся по закрытым чатам мессенджера.
ИА «Башинформ» провело расследование и выяснило, что уфимский сборный пункт работает в штатном режиме. Как рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Башкирии Спартак Джикаев, в зону проведения спецоперации, а также в Курскую область юношей направлять не будут.
— Я прочитал эту статью, которая распространилась в сети интернет. С полной ответственностью заявляю, что это ложная информация, не соответствует действительности. Так как в октябре отправили более 800 человек, ребята служат в Московской, Самарской, Саратовской и Ленинградской областях, а также на юге Ростовской области. В основном — в Центральном федеральном округе. Направления срочников в Курскую область ни в октябре, ни в ноябре нет, — отметил Джикаев.
В уфимском сборном пункте, который указан в фейковом сообщении, спокойная атмосфера, призывники после распределения готовятся отправиться в войсковые части. Новобранцы рассказали, что здесь условия проживания хорошие.
«Отправляюсь в Дзержинск. Проживаю здесь с 7 ноября. 5 дней тут нахожусь. Хорошее проживание. Очень хорошее питание. Сбалансированное, хорошее. На обед дают салат, суп и второе, обычно либо гречка, либо макароны», — отметил один из призывников Ильнар Фазлыев.
— Отправка сегодня ночью, буду служить в нацгвардии в Подмосковье. Родители ничего не говорят, говорят, всем надо служить. Все мужики должны через это пройти, — рассказал Радмир Баязгулов.
Как ранее сообщал «Башинформ», осенью из Башкирии к местам прохождения службы отправятся более 4 тысяч призывников. Новобранцами укомплектуют все виды и рода войск Вооружённых сил, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти. При этом призывники не будут служить в зоне специальной военной операции.
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