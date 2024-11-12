ВС РФ взяли под огневой контроль пути снабжения Плехово

«Они держатся (украинские военные в Плехово — прим. ТАСС), но благодаря нашим усилиям логистика у них нарушена. Последние 5 дней не наблюдали никакой техники, заезжающей в населенный пункт, до этого заезжал пикап на подвоз. Снабжение идет максимум пешими, но в руках много не унесешь. Подъезды к Плехово полностью взяты под огневой контроль. Плюс регулярно дежурят орудия, нацеленные на переправы, где они могут переехать через реку Псел», — сказал Барс.
Он добавил, что в самом поселке сейчас идут бои, работают штурмовики «Арбата». По словам Барса, Плехово имеет для ВСУ большую стратегическую ценность, потому что его потеря поставит под угрозу логистику уже в самой Судже. Поэтому противник упорно обороняется в населенном пункте.
Также взятие Плехово осложнено тем, что вход в него прикрывает большой и густой лес, в котором украинские военные успели хорошо окопаться.
Отдельный батальон специального назначения «Арбат» ранее участвовал в освобождении Борок, Нижней Боровой и Нечаева, который, по словам Барса, был первым освобожденным пунктом в Курской области.