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ВС РФ взяли под огневой контроль пути снабжения Плехово

КУРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Бойцы отдельного батальона спецназначения «Арбат» добровольческого корпуса взяли под огневой контроль пути снабжения села Плехово, теперь Вооруженные силы Украины могут снабжать свои подразделения там только пешком. Об этом сообщил ТАСС начальник артиллерии батальона с позывным Барс.

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

«Они держатся (украинские военные в Плехово — прим. ТАСС), но благодаря нашим усилиям логистика у них нарушена. Последние 5 дней не наблюдали никакой техники, заезжающей в населенный пункт, до этого заезжал пикап на подвоз. Снабжение идет максимум пешими, но в руках много не унесешь. Подъезды к Плехово полностью взяты под огневой контроль. Плюс регулярно дежурят орудия, нацеленные на переправы, где они могут переехать через реку Псел», — сказал Барс.

Он добавил, что в самом поселке сейчас идут бои, работают штурмовики «Арбата». По словам Барса, Плехово имеет для ВСУ большую стратегическую ценность, потому что его потеря поставит под угрозу логистику уже в самой Судже. Поэтому противник упорно обороняется в населенном пункте.

Также взятие Плехово осложнено тем, что вход в него прикрывает большой и густой лес, в котором украинские военные успели хорошо окопаться.

Отдельный батальон специального назначения «Арбат» ранее участвовал в освобождении Борок, Нижней Боровой и Нечаева, который, по словам Барса, был первым освобожденным пунктом в Курской области.