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Уроженец Тулуна погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО

Боец был представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).

Источник: IrkutskMedia.ru

В зоне СВО погиб гвардии рядовой Александр Татаринов, стрелок мотострелкового отделения мотострелкового батальона из Тулуна. Для участия в специальной военной операции мужчина подписал контракт с министерством обороны Российской Федерации, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщили в администрации Тулуна, военнослужащий родился в Иркутске, в 1994 году завершил обучение в Тулунском медучилище. Он постоянно стремился совершенствовать свои профессиональные навыки, проходил курсы повышения квалификации.

В ходе выполнения боевого задания Александр погиб, оставаясь верным своей присяге и проявив стойкость и мужество. Боец был представлен к награждению орденом Мужества (посмертно) Указом президента Российской Федерации.

Церемония прощания с участником специальной военной операции состоится 13 ноября в храме Святителя Луки Крымского, расположенном на территории Тулунской городской больницы.