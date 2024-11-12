В Горловке при обстреле ВСУ пострадали четыре человека

«Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до четырех», — написал он в Telegram-канале.
Ранее Приходько сообщил, что из-за украинского обстрела в центре города во вторник пострадал один человек, поврежден маршрутный автобус.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.