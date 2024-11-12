Готовившего теракт возле Балаклавской ТЭС севастопольца арестовали

Ранее сообщалось о задержании 29-летнего жителя Севастополя, который в сентябре 2023 года инициативно установил связь с СБУ, получил от кураторов деньги и закупил горючую жидкость, чтобы поджечь спецоборудование на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС.
«Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — сказали в пресс-службе.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной, либо иностранной организацией, а также о покушении на теракт.
Ранее сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали жителя Ленинского района, подозреваемого в передаче украинской военной разведке сведений о военных объектах на полуострове. Шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии.