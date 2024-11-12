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Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар планирующими авиабомбами по живой силе и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению живой силы и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Разведка подтвердила уничтожение живой силы и опорного пункта противника.

После выполнения задачи экипаж вернулся на аэродром вылета.

Также МО РФ опубликовало видеоролик с кадрами нанесения удара.