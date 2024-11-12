В 2025 году власти Екатеринбурга направят 185 млн на поддержку участникам СВО

«Меры поддержки участников СВО — в пределах тех полномочий, которые сегодня определены для муниципальных образований. В рамках этого мы оказываем единовременную поддержку тем, кто заключил контракт и уходит на СВО, единовременно поддерживаем семьи участников СВО, обеспечиваем бесплатное питание, посещение детских садов и загородных лагерей. На это в 2025 году будет направлено 185 млн руб. из муниципального бюджета, остальные меры поддержки касаются регионального и федерального уровней», — подчеркнул господин Корюков.