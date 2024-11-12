Российские войска в зоне СВО взяли на вооружение технологию Илона Маска

Военкор отметил, что войска РФ активно используют Starlink. По его словам, через терминалы спутниковой связи идут трансляции на различные пункты управления и изображения с разведывательных дронов.
Коц подчеркнул, что это значительно подняло уровень разведки ВС РФ. При этом он добавил, что, к сожалению, Россия пока не разработала аналог подобной системы, поэтому военные вынуждены использовать Starlink.
Ранее стало известно, что российские войска уничтожили на купянском направлении несколько терминалов спутникового интернета Starlink и лишили связи отдельные подразделения Вооруженных сил Украины.