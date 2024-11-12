В ходе спецоперации погиб мотострелок из Прикамья с позывным Лео

11 ноября в Пермском крае простились с 44-летним Леонидом Печенкиным, который погиб в ходе проведения спецоперации в городе Украинск на территории Донецкой народной республики. О том, каким был младший сержант, служивший старшим оператором первого мотострелкового батальона первого противотанкового взвода и отдавший жизнь за Отечество и спасение жителей Донбасса, «КП»-Пермь рассказали его родственники.
— Леонид родился на севере Пермского края — в Красновишерском районе, потом жил на средней Усьве в Горнозаводском районе и в Кунгурском районе, — вспоминает троюродный брат героя — Михаил, последние несколько лет они с братом были очень близки. — Став взрослым, Леонид сначала работал на заводе, потом устроился водителем на «Газель». У него четверо детей: старший сын только-только отметил 18-летие, второму сыну семь лет — он недавно пошел в школу, еще растет маленькая, годовалая дочка, она родилась инвалидом и сейчас ей помогает благотворительный фонд «Дедморозим». Вторая дочь 8 лет у Леонида была от другого брака.
На СВО Леонид Печенкин отправился в феврале 2024 года. Он подписал контракт с Минобороны и отправился защищать новые регионы.
— Больше всего на такое решение брата повлиял наш дядя-герой. Он с 2014 года воюет в «горячих точках». Леонид тоже решил пойти по его стопам. Я ему еще говорил, мол, может, на завод лучше пойдешь? Но он однозначно решил пойти защищать родину, говоря: «Наш дядя ведь справляется, и я смогу!».
Супруга, когда собирала мужа на спецоперацию, весь груз домашних хлопот взяла на себя. Маме Леонида — о том, что сын уезжает на спецоперацию — рассказали практически перед самым отъездом.
— Все в порядке будет! Я обязательно вернусь! — уверял он родных, и раз в месяц стабильно звонил домой.
Позывной пермяк себе взял Лео. Во-первых, в честь своего имени, а во-вторых, так его часто звали в детстве.
— В последний раз мы созванивались с ним 11 октября, он позвонил и сказал, что всех любит и очень скучает. Рассказал, что 13-го он уезжает на боевое задание, а 17 октября нам стало известно, что с задания он не вернулся.
Похороны героя прошли накануне в Кунгурском районе, как и положено в таких случаях: панихида, военный оркестр, почетный караул… Проститься с героем приехали представители Минобороны, военкомата и администрации.
— Нам будет очень его не хватать, он был простой веселый парень, и мы очень гордимся им, — говорят родственники.
Редакция «Комсомольской правды» в Перми приносит соболезнования родным и близким героя.