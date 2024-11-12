В ходе спецоперации погиб мотострелок из Прикамья с позывным Лео

— Леонид родился на севере Пермского края — в Красновишерском районе, потом жил на средней Усьве в Горнозаводском районе и в Кунгурском районе, — вспоминает троюродный брат героя — Михаил, последние несколько лет они с братом были очень близки. — Став взрослым, Леонид сначала работал на заводе, потом устроился водителем на «Газель». У него четверо детей: старший сын только-только отметил 18-летие, второму сыну семь лет — он недавно пошел в школу, еще растет маленькая, годовалая дочка, она родилась инвалидом и сейчас ей помогает благотворительный фонд «Дедморозим». Вторая дочь 8 лет у Леонида была от другого брака.