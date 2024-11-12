Появилось видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища

Съемка показывает непосредственно момент подрыва дамбы на реке, а также его последствия. Видео снято с дрона, после взрыва он подлетает ближе, и видно, что взрывом были разрушены запорные механизмы на дамбе и проходящая через нее автомобильная дорога.
Бои в городе Курахово в Покровском районе ДНР, как сообщил ТАСС, начались 10 ноября. Город расположен на левом берегу Кураховского водохранилища. Украинское издание «Страна.ua» назвало населенный пункт «важнейшим центром обороны, на котором держится [украинский] фронт к юго-западу от Донецка».
О том, что Терновская дамба на Кураховском водохранилище подорвана, 11 ноября сообщила «Страна.ua». Ни российские, ни украинские власти официально тогда эту информацию не подтвердили.
Ранее 12 ноября стало известно, что на Кураховском водохранилище повреждена плотина, в результате чего уровень воды в Великоновоселковской общине поднялся на 1,2 м.