Появилось видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища

Съемка показывает непосредственно момент подрыва дамбы на реке, а также его последствия. Видео снято с дрона, после взрыва он подлетает ближе, и видно, что взрывом были разрушены запорные механизмы на дамбе и проходящая через нее автомобильная дорога.