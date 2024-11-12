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Власти Краснодарского края рассказали, будут ли отправлять срочников в зону СВО

В Краснодарском крае власти обсудили ход осенней призывной кампании и заявили, что срочников не отправят в зону специальной военной операции (СВО).

Источник: Новая Кубань

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел встречу с военным комиссаром региона Алексеем Чугункиным.

Кондратьев отметил высокий уровень призыва в регионе и подчеркнул, что Кубань традиционно славится высоким количеством военнослужащих.

По итогам этой встречи, глава региона написал в своем телеграм-канале, что ни один срочник из Краснодарского края не будет направлен в зону СВО или на службу в новые регионы. Это решение президента России, которое должно соблюдаться неукоснительно.

Большинство призывников останутся на территории Южного военного округа, а лучшие отправятся в Президентский полк. Также власти держат на особом контроле вопросы питания и обмундирования новобранцев. Осенняя призывная кампания завершится 31 декабря, подытожил Кондратьев в своем телеграм-канале.