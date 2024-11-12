Власти Краснодарского края рассказали, будут ли отправлять срочников в зону СВО

По итогам этой встречи, глава региона написал в своем телеграм-канале, что ни один срочник из Краснодарского края не будет направлен в зону СВО или на службу в новые регионы. Это решение президента России, которое должно соблюдаться неукоснительно.



Большинство призывников останутся на территории Южного военного округа, а лучшие отправятся в Президентский полк. Также власти держат на особом контроле вопросы питания и обмундирования новобранцев. Осенняя призывная кампания завершится 31 декабря, подытожил Кондратьев в своем телеграм-канале.