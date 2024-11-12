ВС РФ эвакуировали семь человек из приграничных районов Курской области

«Сегодня силами российских военнослужащих из приграничных районов освобождены 7 человек. Из Суджанского района эвакуирован мужчина, из Кореневского — трое мужчин и одна женщина, еще две женщины вывезены из п. Глушково. Сейчас люди находятся в безопасности, им оказывается всесторонняя помощь», — говорится в сообщении.