Ход операции по уничтожению ВСУ
Группировка войск «Север» отразила семь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка. Подразделения продолжили наступление, нанося поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники ВСУ в Курской области. Операция по ликвидации украинских формирований продолжается.
Потери ВСУ за сутки составили свыше 300 человек, пять танков, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и восемь автомобилей.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 31 700 человек. Уничтожено 200 танков, 131 боевая машина пехоты, 110 бронетранспортеров, 1 113 боевых бронированных машин, 858 автомобилей, 269 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.
Отставка главы Суджанского района Курской области
Александра Богачева отправили в отставку на встрече руководства региона с жителями. На встрече, прошедшей в переполненном зале, также присутствовали губернатор области и высокопоставленные федеральные чиновники. Ранее переселенцы из Суджанского района жаловались на задержки с выдачей жилищных сертификатов.
Заявления Хуснуллина
В Курской области жителям приграничных районов будут предоставляться жилищные сертификаты, в первую очередь многодетным семьям, пенсионерам и участникам СВО. Также они смогут получать выплаты на аренду жилья: 20 тыс. рублей для обычных семей и 40 тыс. для многодетных. Меры соцподдержки в Суджанском районе, где отправлен в отставку глава Александр Богачев, взяты на контроль правительством РФ. О предложениях по поддержке жителей приграничных районов Курской области доложат президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Дело против литовского активиста
Литовский проукраинский активист Валдас Барткевичус осквернил советский памятник в Судже, Курская область. Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело. Ранее Барткевичус высказывал радикальные взгляды по отношению к русской культуре и языку, а также оправдывал теракт в «Крокусе».