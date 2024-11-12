Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 12 ноября 2024 года

В Курской области жителям приграничных районов будут предоставляться жилищные сертификаты, в первую очередь многодетным семьям, пенсионерам и участникам СВО. Также они смогут получать выплаты на аренду жилья: 20 тыс. рублей для обычных семей и 40 тыс. для многодетных. Меры соцподдержки в Суджанском районе, где отправлен в отставку глава Александр Богачев, взяты на контроль правительством РФ. О предложениях по поддержке жителей приграничных районов Курской области доложат президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.