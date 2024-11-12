Над Белгородской и Брянской областями уничтожили 13 украинских БПЛА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале написал, что пострадавших и разрушений в результате массового налета БПЛА не было. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков не сообщал о работе ПВО в регионе. Днем украинские беспилотники атаковали Шебекинский округ и Красноярский район. Пострадавших в результате ударов не было.
Минувшей ночью девять БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской областями по два — над Брянской и Курской областями. В Старооскольском городском округе беспилотник атаковал нефтебазу, из-за чего произошел пожар. Его оперативно потушили.