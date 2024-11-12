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Над Белгородской и Брянской областями уничтожили 13 украинских БПЛА

Министерство обороны РФ сообщило, что вечером средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников над Брянской областью и два над Белгородской. Атаки происходили с 17:30 до 20:00.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале написал, что пострадавших и разрушений в результате массового налета БПЛА не было. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков не сообщал о работе ПВО в регионе. Днем украинские беспилотники атаковали Шебекинский округ и Красноярский район. Пострадавших в результате ударов не было.

Минувшей ночью девять БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской областями по два — над Брянской и Курской областями. В Старооскольском городском округе беспилотник атаковал нефтебазу, из-за чего произошел пожар. Его оперативно потушили.