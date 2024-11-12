Госдеп: военные КНДР начали участвовать в боях совместно с ВС РФ

В России отрицают присутствие северокорейских солдат в зоне спецоперации. Песков отметил, что информация о переброске солдат КНДР в Россию является «противоречивой». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту информацию «вбросами и шумихой». В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что снимки южнокорейской разведки «вещь серьезная и, если они есть, значит, они что-то отражают», однако назвал вопрос сотрудничества РФ и КНДР внутренним делом двух стран.