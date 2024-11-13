Береговая охрана Швеции передаст Киеву ненужные службе суда и автомобили

Швеция отправит на Украину суда и автомобили, которые больше не пригодятся Береговой охране страны, информирует правительственная канцелярия.
В сообщении отмечается, что техника будет передана в «дар». Речь идёт о двух природоохранных судах, 24 легковых автомобилях, а также фургоне, грузовике и средствах индивидуальной защиты.
Соответствующее решение принял кабмин. Береговая охрана уже получила данное распоряжение.
В правительстве уточнили, что Береговая охрана «отвечает за транспортировку передаваемой Киеву техники». Отчёт о выполнении задания следует предоставить до конца апреля следующего года.
С февраля 2022 года страна выделила Киеву 57,4 миллиарда крон.
Ранее посол Российской Федерации в Дании Владимир Барбин заявил, что Дания лишилась запасов вооружений из-за помощи Украине.