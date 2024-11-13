Захарова показала мем с клоуном после слов Рютте о конфликте на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания генсека Североатлантического альянса Марка Рютте о ситуации на Украине.
Дипломат обратила внимание на то, что он настаивает на продолжении конфликта.
Захарова обнародовала в Telegram подборку из цитат Рютте, каждое из высказываний сопровождается фотографией. На снимках мужчине накладывают клоунский грим.
«Про “мирные планы” и “неагрессивные блоки”», — написала дипломат.
Напомним, генсек НАТО признался, что цель Запада — «повысить цену конфликта для президента РФ Владимира Путина».
Кроме того, Рютте заявил о необходимости для западных государств продолжать поддержку Украины. Он отметил, что Киеву следует предоставить дополнительную военную помощь.