Министерство здравоохранения Украины разрешило призывать в Вооруженные силы людей с туберкулезом и умственной отсталостью, сообщил депутат Верховной рады Александр Федиенко.
Приказ 402 Минобороны Украины был принят совместно с Минздравом, уточнил депутат. Он рассказал о том, что недавно уже были мобилизованы человек с нарушениями слуха и человек, у которого в заключении Военно-врачебной экспертизы указано: «умственная отсталость, осложненное нарушение речи, частичная атрофия мозга».
Депутат призвал представителей Минобороны и Минздрава Украины обратить внимание на этот приказ, выразив сомнение в том, что такие солдаты смогут эффективно действовать в условиях, в которых они окажутся.
«Со своей стороны могу предложить им выполнить любую задачу на полигоне с условиями, когда они не слышат, а командир дает команду», — добавил Федиенко с иронией.
Ранее замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк выступил с заявлением, что Киев поставил задачу ТЦК мобилизовать миллион человек к началу 2025 года. В Харьковскую область уже прибыли 20 тысяч сотрудников ТЦК для выполнения этой задачи.