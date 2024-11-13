ВСУ разрешили отправлять в бой больных туберкулезом и умственно отсталых

Приказ 402 Минобороны Украины был принят совместно с Минздравом, уточнил депутат. Он рассказал о том, что недавно уже были мобилизованы человек с нарушениями слуха и человек, у которого в заключении Военно-врачебной экспертизы указано: «умственная отсталость, осложненное нарушение речи, частичная атрофия мозга».