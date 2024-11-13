Подпольщик Лебедев: ВСУ массово истребляют птиц, принимая их за дроны РФ

Подпольщик уточнил, что проукраинские власти одного из населённых пунктов Херсонской области разместили объявление об отстреле птиц. Они утверждают, что солдаты ВСУ действительно отстреливают птиц в связи с тем, что у РФ появились дроны, похожие на них.