Подпольщик Лебедев: ВСУ массово истребляют птиц, принимая их за дроны РФ

Бойцы Вооружённых сил Украины массово уничтожают птиц в Херсонской и Николаевской областях, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он рассказал, что украинцы принимают птиц за российские беспилотные летательные аппараты.
«В последнее время в Херсоне, пригороде и окрестных сёлах, до границы с Николаевской областью, идёт почти постоянная стрельба. На тротуарах и дорогах люди находят много мёртвых птиц. Оказалось, что это работа бандеровцев», — цитирует слова Лебедева РИА Новости.
Подпольщик уточнил, что проукраинские власти одного из населённых пунктов Херсонской области разместили объявление об отстреле птиц. Они утверждают, что солдаты ВСУ действительно отстреливают птиц в связи с тем, что у РФ появились дроны, похожие на них.
Лебедев назвал действия украинской стороны «паранойей».
Ранее сообщалось, что наёмники Вооружённых сил Украины боятся FPV-дронов и прячутся в Харьковских лесах.