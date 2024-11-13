Минобороны заявило о поражении крупного опорного пункта ВСУ

Разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружила скопление живой силы противника на укрепленных позициях, которые располагались в лесополосе на пути движения пехоты группировки войск «Центр». Получив задачу по поддержке наступательных действий штурмовых подразделений и уничтожению опорного пункта ВСУ, военнослужащие дозора ТОС-1А «Солнцепек» заблаговременно прибыли на место развертывания боевой машины, где произвели разведку местности. После доклада командира дозора расчет ТОС-1А «Солнцепек» прибыл на огневую позицию и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по указанным координатам на дистанции около 15 км.