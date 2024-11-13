Олбани
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны заявило о поражении крупного опорного пункта ВСУ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Расчет ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» в свой профессиональный праздник реактивным залповым огнем уничтожил крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А “Солнцепек” группировки войск “Центр” в свой профессиональный праздник ударом реактивными термобарическими снарядами уничтожили крупный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружила скопление живой силы противника на укрепленных позициях, которые располагались в лесополосе на пути движения пехоты группировки войск «Центр». Получив задачу по поддержке наступательных действий штурмовых подразделений и уничтожению опорного пункта ВСУ, военнослужащие дозора ТОС-1А «Солнцепек» заблаговременно прибыли на место развертывания боевой машины, где произвели разведку местности. После доклада командира дозора расчет ТОС-1А «Солнцепек» прибыл на огневую позицию и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по указанным координатам на дистанции около 15 км.

Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени расчетом БПЛА. По завершении боевой работы расчет выполнил противоогневой маневр и оперативно покинул огневую позицию.

Применение термобарических боеприпасов позволяет проводить уничтожение живой силы ВСУ, укрывшейся в окопах, укрепленных сооружениях и в легкобронированной технике.

13 ноября отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.