Минобороны заявило о поражении крупного опорного пункта ВСУ

«Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А “Солнцепек” группировки войск “Центр” в свой профессиональный праздник ударом реактивными термобарическими снарядами уничтожили крупный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружила скопление живой силы противника на укрепленных позициях, которые располагались в лесополосе на пути движения пехоты группировки войск «Центр». Получив задачу по поддержке наступательных действий штурмовых подразделений и уничтожению опорного пункта ВСУ, военнослужащие дозора ТОС-1А «Солнцепек» заблаговременно прибыли на место развертывания боевой машины, где произвели разведку местности. После доклада командира дозора расчет ТОС-1А «Солнцепек» прибыл на огневую позицию и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по указанным координатам на дистанции около 15 км.
Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени расчетом БПЛА. По завершении боевой работы расчет выполнил противоогневой маневр и оперативно покинул огневую позицию.
Применение термобарических боеприпасов позволяет проводить уничтожение живой силы ВСУ, укрывшейся в окопах, укрепленных сооружениях и в легкобронированной технике.
13 ноября отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.