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Ка-52М уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Экипажи вертолетов Ка-52М уничтожили личный состав и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удары по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены», — заявили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны РФ, после применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.