Ка-52М уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удары по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены», — заявили в военном ведомстве.