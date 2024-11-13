«В Курахово российские силы превосходят украинские по численности по крайней мере в шесть раз, и отступление украинцев кажется неизбежным в ближайшее время. Украина находится в невыгодном положении и в Курской области…» — пишет журнал.
«Бои также начинаются в Запорожской области, где, по мнению украинской разведки, (военные действия — ред.) пройдут в областном центре, важном промышленном узле», — утверждает издание.
Во вторник председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал РИА Новости, что российские войска закрепились в районе железнодорожной станции на восточных окраинах оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР. О том, что ВС РФ продвигаются в самом Курахово и перерезают там пути снабжения ВСУ, накануне сообщал глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее на это неделе Владимир Зеленский заявил, что главком ВСУ Александр Сырский доложил о сложной ситуации для украинских войск на кураховском и покровском направлениях в ДНР, принято решение об их существенном усилении.
Испанская газета Pais при этом ранее писала, что численность сил Украины, сосредоточенных в Сумской области, откуда ВСУ напали на территорию РФ, превышает число украинских военных на самых горячих участках в Донбассе.
Ранее президент РФ Владимир Путин, рассуждая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» о действиях украинских войск в Курской области, заявил, что им приказано из-за океана держаться любой ценой хотя бы до выборов в США, чтобы показать, что «все усилия демократической администрации, администрации Демпартии на киевском направлении, на украинском направлении были не напрасными». По словам российского лидера, решения украинских войск в Курской области продиктованы не военными соображениями, а политическими. Потери украинских войск, которые зашли в Курскую область, по его словам, составили свыше 30 тысяч человек, что больше, чем за весь 2023 год.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.