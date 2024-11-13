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БПЛА упал на предприятие под Воронежем

Пострадавших нет.

В пригороде Воронежа при падении обломков беспилотного летательного аппарата было незначительно повреждено непроизводственное здание одного из предприятий. По предварительной информации, пострадавших нет.

Об этом рассказал в своем telegram-канале губернатор Александр Гусев утром среды, 13 ноября.

Как сообщало РИА «Воронеж», всего в ночь на среду дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали два украинских БПЛА самолетного типа на территории Воронежской области.

Опасность атаки беспилотников была объявлена в Воронежской области накануне в 22:55. Отбой дали этим утром в 7:22.

Утром понедельника, 11 ноября, обломки сбитого беспилотника также незначительно повредили здание промышленного предприятия в столице Черноземья. Пожара не произошло.