БПЛА упал на предприятие под Воронежем

В пригороде Воронежа при падении обломков беспилотного летательного аппарата было незначительно повреждено непроизводственное здание одного из предприятий. По предварительной информации, пострадавших нет.
Об этом рассказал в своем telegram-канале губернатор Александр Гусев утром среды, 13 ноября.
Как сообщало РИА «Воронеж», всего в ночь на среду дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали два украинских БПЛА самолетного типа на территории Воронежской области.
Опасность атаки беспилотников была объявлена в Воронежской области накануне в 22:55. Отбой дали этим утром в 7:22.
Утром понедельника, 11 ноября, обломки сбитого беспилотника также незначительно повредили здание промышленного предприятия в столице Черноземья. Пожара не произошло.