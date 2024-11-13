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В Киеве признали, что оборона ВСУ рушится, пишут СМИ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украинские чиновники признают, что продвижение сил РФ в Донбассе идет быстрее, чем когда-либо с начала конфликта, а оборона ВСУ рушится из-за нехватки живой силы, пишет газета Financial Times.

Источник: AP 2024

«Украинские войска не смогли удержать оборону на востоке, где российские войска сейчас продвигаются быстрее, чем когда-либо с 2022 года. Украинские официальные лица признали, что их оборона “рушится” из-за нехватки живой силы», — пишет издание.

Ранее британский журнал Economist сообщил, что отступление ВСУ в подконтрольном им Курахово в ДНР неизбежно в ближайшее время, поскольку российские силы там превосходят украинские в шесть раз, а на курском направлении Украина также находится «в невыгодном положении». По данным журнала, украинская разведка ожидает активизацию боевых действий и в Запорожье, которое находится под контролем ВСУ.

Ранее на это неделе Владимир Зеленский заявил, что главком ВСУ Александр Сырский доложил о сложной ситуации для украинских войск на кураховском и покровском направлениях в ДНР, принято решение об их существенном усилении.

Испанская газета Pais при этом ранее писала, что численность сил Украины, сосредоточенных в Сумской области, откуда ВСУ напали на территорию РФ, превышает число украинских военных на самых горячих участках в Донбассе.