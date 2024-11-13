В Киеве признали, что оборона ВСУ рушится, пишут СМИ

Ранее британский журнал Economist сообщил, что отступление ВСУ в подконтрольном им Курахово в ДНР неизбежно в ближайшее время, поскольку российские силы там превосходят украинские в шесть раз, а на курском направлении Украина также находится «в невыгодном положении». По данным журнала, украинская разведка ожидает активизацию боевых действий и в Запорожье, которое находится под контролем ВСУ.