«Украинские войска не смогли удержать оборону на востоке, где российские войска сейчас продвигаются быстрее, чем когда-либо с 2022 года. Украинские официальные лица признали, что их оборона “рушится” из-за нехватки живой силы», — пишет издание.
Ранее британский журнал Economist сообщил, что отступление ВСУ в подконтрольном им Курахово в ДНР неизбежно в ближайшее время, поскольку российские силы там превосходят украинские в шесть раз, а на курском направлении Украина также находится «в невыгодном положении». По данным журнала, украинская разведка ожидает активизацию боевых действий и в Запорожье, которое находится под контролем ВСУ.
Ранее на это неделе Владимир Зеленский заявил, что главком ВСУ Александр Сырский доложил о сложной ситуации для украинских войск на кураховском и покровском направлениях в ДНР, принято решение об их существенном усилении.
Испанская газета Pais при этом ранее писала, что численность сил Украины, сосредоточенных в Сумской области, откуда ВСУ напали на территорию РФ, превышает число украинских военных на самых горячих участках в Донбассе.