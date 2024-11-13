ВСУ в Курахово заявили о готовности отступать, пишут СМИ

«Командующий артиллерийским подразделением возле Курахово, где идут наиболее ожесточенные бои, заявил Financial Times, что… он и его военные “готовы отступить”, но у них “еще нет приказа сверху”», — пишет издание.
Ранее на этой неделе Владимир Зеленский заявил, что главком ВСУ Александр Сырский доложил о сложной ситуации для украинских войск на кураховском и покровском направлениях в ДНР, принято решение об их существенном усилении.
Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположена крупная ТЭС и водохранилище.
Российские войска продвигаются на всех участках фронта в Донецкой Народной Республике, в том числе в Курахово, освобождение которого позволит обезопасить Донецк от обстрелов, сообщил ранее глава ДНР Денис Пушилин.