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ВСУ в Курахово заявили о готовности отступать, пишут СМИ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украинские военные заявляют, что готовы отступить с позиций в районе Курахово, однако пока не «получали приказа сверху», пишет газета Financial Times со ссылкой на командующего одним из артиллерийских подразделений ВСУ.

Источник: Reuters

«Командующий артиллерийским подразделением возле Курахово, где идут наиболее ожесточенные бои, заявил Financial Times, что… он и его военные “готовы отступить”, но у них “еще нет приказа сверху”», — пишет издание.

Ранее на этой неделе Владимир Зеленский заявил, что главком ВСУ Александр Сырский доложил о сложной ситуации для украинских войск на кураховском и покровском направлениях в ДНР, принято решение об их существенном усилении.

Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположена крупная ТЭС и водохранилище.

Российские войска продвигаются на всех участках фронта в Донецкой Народной Республике, в том числе в Курахово, освобождение которого позволит обезопасить Донецк от обстрелов, сообщил ранее глава ДНР Денис Пушилин.