Теплую одежду к зиме отправили свердловчане жителям Курской области

Правительство Свердловской области, депутат Гордумы Екатеринбурга, а также местные бизнесмены и волонтеры отправили 10-тонную фуру с гуманитарной помощью для жителей Курской области.
Активисты сформировали более 600 коробок, в них собраны теплые детские вещи, постельное белье, обувь, шапки, продукты питания — все это предназначено пострадавшим от обстрелов жителям Курской области.
«В очередной раз отправили гуманитарную помощь жителям Курска, выделил на это 650 тысяч рублей. Становится холодно, зимняя одежда очень нужна. Волонтеры моего центра на протяжении нескольких дней разбирали вещи, раскладывали их в коробки, загружали в фуру. Поделимся частичкой нашего тепла с теми, кто оказался в сложной жизненной ситуации! Продолжим помогать», — сообщил руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.
Ранее в Курскую область отправили более 12 тонн гуманитарной помощи с одеждой и необходимыми предметами быта.
Депутат регулярно отправляет помощь и бойцам на СВО, а также помогает раненным, вернувшимся домой. Недавно к нему обратился военный артиллерист Александр, который в прошлом году получил серьезное ранение: потерял ногу и части рук. Солдат попросил установить пандус в его подъезде. Думец выделил средства и организовал необходимые работы. Механизм, установленный на лестнице перед лифтом, опускается во время использования и поднимается после, не мешая другим жильцам дома.
«Раньше домой попадать было сложно: приходилось на одной ноге прыгать по лестнице, а это страшно. Если я запнусь, то упаду, что очень неприятно. Сейчас стало намного проще. Пандус разложили, закатили, обратно сложили. Удобно и безопасно», — рассказал военный.
Общественник долгое время поддерживает подразделение артиллеристов, где служил Александр, регулярно отправляет бойцам необходимое оборудование и вещи первой необходимости.