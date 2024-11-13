Теплую одежду к зиме отправили свердловчане жителям Курской области

Депутат регулярно отправляет помощь и бойцам на СВО, а также помогает раненным, вернувшимся домой. Недавно к нему обратился военный артиллерист Александр, который в прошлом году получил серьезное ранение: потерял ногу и части рук. Солдат попросил установить пандус в его подъезде. Думец выделил средства и организовал необходимые работы. Механизм, установленный на лестнице перед лифтом, опускается во время использования и поднимается после, не мешая другим жильцам дома.