Кириенко посетил Угледар

«Мы ждали Россию! Мы русские!» — очень эмоционально рассказывали жители Угледара, когда мы с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетили город«», — написал Пушилин.
На видео, которое опубликовал глава ДНР, Кириенко отмечает сильные разрушения в освобожденном городе. «Города нет», — сказал он.
В свою очередь жители освобожденного от ВСУ Угледара попросили Кириенко передать от них привет президенту России Владимиру Путину и подчеркнули, что они русские, и русский язык у них «никто не отобрал».