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Кириенко посетил Угледар

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Угледар, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы ждали Россию! Мы русские!» — очень эмоционально рассказывали жители Угледара, когда мы с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетили город«», — написал Пушилин.

На видео, которое опубликовал глава ДНР, Кириенко отмечает сильные разрушения в освобожденном городе. «Города нет», — сказал он.

В свою очередь жители освобожденного от ВСУ Угледара попросили Кириенко передать от них привет президенту России Владимиру Путину и подчеркнули, что они русские, и русский язык у них «никто не отобрал».