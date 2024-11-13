В Новороссийске задержан шпион, снимавший военные корабли по заказу ВСУ

Напомним, в Адыгее женщину, которая сотрудничала с СБУ, осудили на четыре года. Сотрудники регионального УФСБ установили, что она передала СБУ свои данные, а также хотела им помогать. Кроме того, злоумышленница обсуждала возможность перехода на сторону ВСУ своего родственника, который отбывал наказание в колонии и планировал уйти контрактником на СВО.