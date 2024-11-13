Олбани
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске задержан шпион, снимавший военные корабли по заказу ВСУ

В Новороссийске задержали гражданина, который снимал военные корабли.

В Новороссийске шпион снимал военные корабли по заказу ВСУ, сообщает «Новороссийский рабочий».

Об этом на аппаратном совещании в мэрии города-героя рассказал начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами Сергей Баран.

Ведущего видеосъемку в реальном времени и сразу же передающего украинским спецслужбам сведения о наших воинских частях, их дислокации и действиях кораблей в акватории Новороссийска гражданина задержали в Восточном районе города.

Напомним, в Адыгее женщину, которая сотрудничала с СБУ, осудили на четыре года. Сотрудники регионального УФСБ установили, что она передала СБУ свои данные, а также хотела им помогать. Кроме того, злоумышленница обсуждала возможность перехода на сторону ВСУ своего родственника, который отбывал наказание в колонии и планировал уйти контрактником на СВО.