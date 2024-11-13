Боец РФ рассказал, что ВСУ сбрасывают боеприпасы с газом в Курской области

«На данном участке у противника активно работает “Баба-яга”, регулярно пролетает, делают сбросы, кошмарят и газом, скидывают и гранаты, и мины. От газа симптомы такие: рвота, головокружение», — сказал Бурый.
Он добавил, что «Баба-яга» летает в основном ночью.
По словам Бурого, на суджанском участке чувствуется, что противник выдыхается и ведет себя уже не так активно, как ранее.
Ранее сообщалось, что батарея Бурого за время работы в Курской области уничтожила до 120 пехотинцев противника и шести минометов.