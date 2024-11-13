Олбани
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец РФ рассказал, что ВСУ сбрасывают боеприпасы с газом в Курской области

КУРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Украинские военные сбрасывают с дронов боеприпасы с газом на российские позиции, рассказал журналистам старший офицер батареи отряда «Клуни» Добровольческого корпуса с позывным Бурый.

Источник: РИА "Новости"

«На данном участке у противника активно работает “Баба-яга”, регулярно пролетает, делают сбросы, кошмарят и газом, скидывают и гранаты, и мины. От газа симптомы такие: рвота, головокружение», — сказал Бурый.

Он добавил, что «Баба-яга» летает в основном ночью.

По словам Бурого, на суджанском участке чувствуется, что противник выдыхается и ведет себя уже не так активно, как ранее.

Ранее сообщалось, что батарея Бурого за время работы в Курской области уничтожила до 120 пехотинцев противника и шести минометов.