Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 43-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоплатоновка, Загрызово, Петропавловка Харьковской области, а также Серебрянского лесничества», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, отражены семь контратак формирований 14-й, 53-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ.
«Противник потерял до 500 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, две станции радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н” и “Квертус”. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.