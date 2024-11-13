Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение

«Противник потерял до 500 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, две станции радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н” и “Квертус”. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.