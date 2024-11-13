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Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила семь контратак, потери противника составили до 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 43-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоплатоновка, Загрызово, Петропавловка Харьковской области, а также Серебрянского лесничества», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, отражены семь контратак формирований 14-й, 53-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ.

«Противник потерял до 500 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, две станции радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н” и “Квертус”. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.