«Подразделения группировки войск “Восток” освободили населенный пункт Ровнополь Донецкой Народной Республики», — отметили в ведомстве.
Кроме того, военные «Востока» поразили формирования четырех украинских бригад в районах Великой Новоселки, Темировки, Новодонецкого и Зеленого Поля в ДНР.
Также они отразили две контратаки штурмовых групп.
Потери противника составили:
- до 150 военнослужащих;
- бронетранспортер;
- семь автомобилей;
- 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.