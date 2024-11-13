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Российские военные освободили Ровнополь в ДНР

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск «Восток» взяли под контроль Ровнополь в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” освободили населенный пункт Ровнополь Донецкой Народной Республики», — отметили в ведомстве.

Кроме того, военные «Востока» поразили формирования четырех украинских бригад в районах Великой Новоселки, Темировки, Новодонецкого и Зеленого Поля в ДНР.

Также они отразили две контратаки штурмовых групп.

Потери противника составили:

  • до 150 военнослужащих;
  • бронетранспортер;
  • семь автомобилей;
  • 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.