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ВСУ потеряли за сутки до 720 военных из-за действий Южной группировки

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 720 военных и два танка в результате действий российской группировки «Юг». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

В военном ведомстве отметили, что группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение шести украинским бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили до 720 военнослужащих, два танка, восемь автомобилей, 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка “Paladin” и 105-миллиметровое орудие М119 производства США, четыре 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”. Уничтожены два склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.