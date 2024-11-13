ВСУ потеряли за сутки до 720 военных из-за действий Южной группировки

«Потери противника составили до 720 военнослужащих, два танка, восемь автомобилей, 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка “Paladin” и 105-миллиметровое орудие М119 производства США, четыре 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”. Уничтожены два склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.