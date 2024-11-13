Economist узнал, что от Зеленского «в сауне» скрывают ситуацию на фронте

В то же время началась подготовительная работа к украинским выборам: мобилизуются региональные избирательные штабы, ведется работа над списками кандидатов. Украинские чиновники заявили, что выборы не пройдут раньше 25 мая 2025 года. Другой вопрос, который волнует украинцев, говорится в материале — приближение инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, поскольку есть опасения, что военная помощь Украине с началом его президентства сократится.