Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Economist узнал, что от Зеленского «в сауне» скрывают ситуацию на фронте

Украинскую армию ожидает ухудшение ситуации на трех участках боевых действий — на Курском направлении, в Запорожской области и ДНР. Economist пишет, что высшие должностные лица страны скрывают ситуацию на фронте от Зеленского.

Источник: Reuters

Скорое отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из подконтрольного украинской армии Курахово в ДНР представляется неизбежным, поскольку российские войска в этом районе превосходят украинские в шесть раз. Об этом пишет британский журнал Economist со ссылкой на источник.

Высокопоставленный военный заявил изданию, что Зеленскому не сообщают все данные о ситуации в зоне боев. «Дело даже не в том, что его держат в теплой ванне», — сообщил источник, отсылая к местной идиоме. «Его держат в сауне», — добавил он.

Ухудшающаяся ситуация на фронте отражается на состоянии армии, рассказал также изданию военный капеллан Дмитрий Поворотный, «самые негативные новости» подвергаются цензуре.

В то же время началась подготовительная работа к украинским выборам: мобилизуются региональные избирательные штабы, ведется работа над списками кандидатов. Украинские чиновники заявили, что выборы не пройдут раньше 25 мая 2025 года. Другой вопрос, который волнует украинцев, говорится в материале — приближение инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, поскольку есть опасения, что военная помощь Украине с началом его президентства сократится.

Трамп обещал закончить конфликт за сутки в случае своей победы на выборах. В офисе украинского лидера называли сообщения о планах республиканца «медиашумом», в Кремле — «преувеличением».

Накануне Генштаб Украины заявил о сложной ситуации для ВСУ по всей линии фронта и добавил, что российская армия продолжает активно применять авиацию и «безостановочно атакует».

В конце октября генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ в Донбассе «посыпался». Тогда же депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что в стране более 100 тыс. случаев дезертирства и самовольного оставления частей. По мнению нардепа, украинцы потеряли мотивацию и начали бояться служить в армии из-за «политических решений» по ужесточению закона о мобилизации этой весной.

Минобороны России с начала года сообщало о взятии десятков населенных пунктов в ДНР и Харьковской области. 13 ноября российская армия взяла под контроль населенный пункт Ровнополь в ДНР, 11 ноября — село Колесниковка в Харьковской области.

The New York Times в конце октября писала, что территориальные приобретения России в этом году оказались самыми крупными с лета 2022 года.