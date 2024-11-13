Economist узнал, что от Зеленского «в сауне» скрывают ситуацию на фронте

Скорое отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из подконтрольного украинской армии Курахово в ДНР представляется неизбежным, поскольку российские войска в этом районе превосходят украинские в шесть раз. Об этом пишет британский журнал Economist со ссылкой на источник.
Ухудшающаяся ситуация на фронте отражается на состоянии армии, рассказал также изданию военный капеллан Дмитрий Поворотный, «самые негативные новости» подвергаются цензуре.
В то же время началась подготовительная работа к украинским выборам: мобилизуются региональные избирательные штабы, ведется работа над списками кандидатов. Украинские чиновники заявили, что выборы не пройдут раньше 25 мая 2025 года. Другой вопрос, который волнует украинцев, говорится в материале — приближение инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, поскольку есть опасения, что военная помощь Украине с началом его президентства сократится.
Накануне Генштаб Украины заявил о сложной ситуации для ВСУ по всей линии фронта и добавил, что российская армия продолжает активно применять авиацию и «безостановочно атакует».
В конце октября генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ в Донбассе «посыпался». Тогда же депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что в стране более 100 тыс. случаев дезертирства и самовольного оставления частей. По мнению нардепа, украинцы потеряли мотивацию и начали бояться служить в армии из-за «политических решений» по ужесточению закона о мобилизации этой весной.
Минобороны России с начала года сообщало о взятии десятков населенных пунктов в ДНР и Харьковской области. 13 ноября российская армия взяла под контроль населенный пункт Ровнополь в ДНР, 11 ноября — село Колесниковка в Харьковской области.
The New York Times в конце октября писала, что территориальные приобретения России в этом году оказались самыми крупными с лета 2022 года.