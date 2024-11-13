Выплаты за ранения на СВО привязали к тяжести увечья

«Правительству Российской Федерации определить в зависимости от степени тяжести увечья (ранения, травмы, контузии) размеры единовременной выплаты (до 3 млн руб.)», — сказано в указе, который вступает в силу со дня его подписания, 13 ноября.
На прошлой неделе глава Минобороны Андрей Белоусов поручил разработать нормативно-правовые акты для более справедливого подхода к выплатам раненым военным. На встрече с ним статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилева говорила, что форма компенсаций «не учитывала индивидуальные обстоятельства и серьезность полученных ранений».
До вступления в силу указа президента была предусмотрена единовременная выплата за ранение на СВО — 3 млн руб., за гибель — 5 млн руб. Также при увольнении из-за травмы или увечья, полученных во время службы, положена ежегодно индексируемая выплата. С января 2024 года она составляет 3,2 млн руб.