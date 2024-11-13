Выплаты за ранения на СВО привязали к тяжести увечья

До вступления в силу указа президента была предусмотрена единовременная выплата за ранение на СВО — 3 млн руб., за гибель — 5 млн руб. Также при увольнении из-за травмы или увечья, полученных во время службы, положена ежегодно индексируемая выплата. С января 2024 года она составляет 3,2 млн руб.