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ВС России отразили шесть контратак в Курской области

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Группировка «Север» в Курской области отразила шесть контратак ВСУ, уничтожены танк, две БМП Bradley, два M113 и три бронеавтомобиля Humvee, противник потерял до 80 человек, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Александрия, Нижний Клин, Новая Сорочина и Новоивановка», — уточнили в ведомстве.

ВСУ потеряли:

  • до 80 человек убитыми и ранеными;
  • танк;
  • две боевые машины пехоты Bradley;
  • два бронетранспортера М113;
  • три боевые бронированные машины Humvee;
  • автомобиль.

Один украинский военнослужащий сдался в плен.

Также подразделения группировки «Север» во время наступления нанесли поражение формированиям 14 украинских бригад в районе Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки.

В ведомстве подчеркнули, что армия продолжает действия по разгрому группировки противника.

Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российские военные планомерно выдавливают противника из региона.

В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.