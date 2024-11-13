ВС России отразили шесть контратак в Курской области

«Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Александрия, Нижний Клин, Новая Сорочина и Новоивановка», — уточнили в ведомстве.
ВСУ потеряли:
- до 80 человек убитыми и ранеными;
- танк;
- две боевые машины пехоты Bradley;
- два бронетранспортера М113;
- три боевые бронированные машины Humvee;
- автомобиль.
Один украинский военнослужащий сдался в плен.
Также подразделения группировки «Север» во время наступления нанесли поражение формированиям 14 украинских бригад в районе Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки.
В ведомстве подчеркнули, что армия продолжает действия по разгрому группировки противника.
Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российские военные планомерно выдавливают противника из региона.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.