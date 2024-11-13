ВС России отразили шесть контратак в Курской области

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Группировка «Север» в Курской области отразила шесть контратак ВСУ, уничтожены танк, две БМП Bradley, два M113 и три бронеавтомобиля Humvee, противник потерял до 80 человек, сообщили в Минобороны РФ.