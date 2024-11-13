ВСУ получили американские снаряды для советских «Пионов»

В годы Второй мировой войны в США выпускали буксируемую гаубицу M115 калибра 203 миллиметра, а в 1950-х была разработана самоходная установка M110, которую активно использовали во время Вьетнамской войны. Эту систему сняли с вооружения армии США только в 1990-х годах, поэтому в арсеналах осталось некоторое количество снарядов калибра 203 миллиметра.