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«Мосфильм» передал армии России 36 танков

Директор Мосфильма Карен Шахназаров сегодня, 13 ноября, на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что киностудия передала армии страны военную технику, которая хранилась на военно-технической базе студии.

Источник: Пресс-служба Президента России

По словам Шахназарова, «Мосфильм» передал вооруженным силам 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, шесть боевых машин пехоты и восемь тягачей.

«Я узнал о потребности в технике, связался с Министерством обороны, и они забрали эти машины», — рассказал Карен Шахназаров. «Гордимся “Мосфильмом”», — ответил Владимир Путин (цитаты по сайту Кремля).

Встреча Карена Шахназарова и Владимира Путина прошла в Кремле. Шахназаров представил президенту доклад о модернизации «Мосфильма». За девять месяцев 2024 года, по словам Шахназаров, чистая прибыль концерна составила 485 млн руб.

кино
Путин Владимир