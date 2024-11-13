«Мосфильм» передал армии России 36 танков

По словам Шахназарова, «Мосфильм» передал вооруженным силам 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, шесть боевых машин пехоты и восемь тягачей.
«Я узнал о потребности в технике, связался с Министерством обороны, и они забрали эти машины», — рассказал Карен Шахназаров. «Гордимся “Мосфильмом”», — ответил Владимир Путин (цитаты по сайту Кремля).
Встреча Карена Шахназарова и Владимира Путина прошла в Кремле. Шахназаров представил президенту доклад о модернизации «Мосфильма». За девять месяцев 2024 года, по словам Шахназаров, чистая прибыль концерна составила 485 млн руб.