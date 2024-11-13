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Подполье рассказало о сложном положении группировки ВСУ в Курской области

КУРСК, 13 ноя — РИА Новости. Украинские военнослужащие из механизированной бригады ВСУ пожаловались командованию, что бегство солдат из подразделений теробороны ставит их бригаду под угрозу окружения в Курской области, заявили РИА Новости в пророссийском подполье.

Источник: Reuters

«Заброшенные в Курскую область боевики 22-й механизированной бригады ВСУ жалуются киевскому командованию, что мобилизованные в украинскую армию украинцы, составляющие большинство из личного состава подразделений теробороны, бросают свои позиции и бегут, тем самым ставя под угрозу окружения другие части украинских войск — в частности, их бригаду», — сказал собеседник.

По его словам, украинские солдаты также жалуются на то, что из-за бегства мобилизованных они несут значительные потери.

По данным подполья, за последние дни более 20 солдат из подразделений теробороны бросили позиции в Курской области и бежали в сторону Сум.