«Заброшенные в Курскую область боевики 22-й механизированной бригады ВСУ жалуются киевскому командованию, что мобилизованные в украинскую армию украинцы, составляющие большинство из личного состава подразделений теробороны, бросают свои позиции и бегут, тем самым ставя под угрозу окружения другие части украинских войск — в частности, их бригаду», — сказал собеседник.