Российская армия начала использовать против ВСУ трофейные БМП Bradley

Неизвестно, удалось ли россиянам захватить достаточно 25-миллиметровых снарядов и ракет TOW, чтобы их М-2 оставались в строю дольше, чем на несколько коротких стычек. Но даже если 30-я мотострелковая бригада будет использовать только М-2 образца 2000-х годов в качестве невооруженной машины скорой помощи, она все равно будет превосходить имеющие в бригаде боевые машины.