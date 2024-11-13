Российская армия начала использовать против ВСУ трофейные БМП Bradley

Теперь российская армия начала использовать против украинцев одну из этих пяти 30-тонных 10-местных БМП. Видео, которое распространилось в сети на этой неделе, показывает модифицированную трофейную М-2 Bradley, находящуюся на вооружении 30-й мотострелковой бригады российской армии, говорится в статье Forbes.
Бригада является частью российской армии, наступающей через руины Селидово на Покровск — опору последней линии обороны Украины в Донецкой области. Раньше эта БМП была на вооружении 47-я механизированной бригады ВСУ. Это одно из двух украинских подразделений, оснащенных сотнями Bradley, которые администрация президента США Джо Байдена передала Украине.
В Селидово 47-я механизированная бригада ВСУ, которая также эксплуатирует все американские танки M−1 Abrams, потеряла несколько М-2 Bradley. Российские силы смогли захватить не только относительно неповрежденные Bradley, но и разбитые в бою БМП, которые послужат источником запасных частей. Каннибализация деталей — единственный способ, с помощью которого они смогут содержать трофейные Bradley.
Как российские войска собираются вооружить захваченные Bradley, неясно. М-2 оснащена точной 25-миллиметровой автоматической пушкой и пусковой установкой для пары противотанковых ракет TOW. «Bradley это не танк, но она может быть убийцей танков», — объяснил Марк Хертлинг, отставной генерал армии США, применявший Bradley в операции «Буря в пустыне» в 1991 году.
Неизвестно, удалось ли россиянам захватить достаточно 25-миллиметровых снарядов и ракет TOW, чтобы их М-2 оставались в строю дольше, чем на несколько коротких стычек. Но даже если 30-я мотострелковая бригада будет использовать только М-2 образца 2000-х годов в качестве невооруженной машины скорой помощи, она все равно будет превосходить имеющие в бригаде боевые машины.
«Bradley может быть подбита, но экипаж выживет, чего нельзя сказать о российской БМП-2, которая является ответом на американскую Bradley», — заверил лейтенант украинской армии Николай Мельник, в прошлом году воевавший на М-2 Bradley и потерявший ногу в одном из боев.