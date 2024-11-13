Силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Крымом

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В министерстве уточнили, что дроны самолетного типа были сбиты в период с 15:30 до 16:00 мск.
Ранее в этот день Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь ПВО уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ над территорией России. Семь БПЛА перехватили над территорией Курской области, еще семь — над территорией Белгородской области, по пять — над Тверской и Брянской областями, три — над территорией Пензенской области и еще два — над Воронежской областью.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.