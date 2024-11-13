Силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Крымом

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь ПВО уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ над территорией России. Семь БПЛА перехватили над территорией Курской области, еще семь — над территорией Белгородской области, по пять — над Тверской и Брянской областями, три — над территорией Пензенской области и еще два — над Воронежской областью.