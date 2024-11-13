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Силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Крымом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Республики Крым. Об этом 13 ноября сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что дроны самолетного типа были сбиты в период с 15:30 до 16:00 мск.

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь ПВО уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ над территорией России. Семь БПЛА перехватили над территорией Курской области, еще семь — над территорией Белгородской области, по пять — над Тверской и Брянской областями, три — над территорией Пензенской области и еще два — над Воронежской областью.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.