Четыре дрона за полчаса: в Крыму отразили очередную атаку Киева

В среду, 13 ноября, силы ПВО перехватили четыре беспилотных летательных аппарата в небе над Крымом. Атака произошла с 15.30 до 16.00. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в Минобороны.
Ранее военные сообщали о перехвате украинских БПЛА в Курской и Белгородской областях.
Всего за сутки средствами ПВО России в зоне СВО удалось «приземлить» 85 беспилотников.
Напомним, в Севастополе задержали украинского агента, который пытался совершить теракт возле Балаклавской ТЭС. Мужчина за деньги должен был нарушить работу железнодорожного транспорта. Шпиону поручили поджечь специализированное оборудование. Разумеется, его планам помешали российские силовики. Теперь предателю грозит долгий тюремный срок.